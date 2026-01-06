Stellantis leva cinco estreias ao salão de Bruxelas

A Stellantis prepara uma presença em grande estilo na 102.ª edição do salão automóvel de Bruxelas: na calha estão duas estreias mundiais e três europeias, sem esquecer mais dois protótipos.

São 62 modelos de 11 das insígnias representadas pelo conglomerado automóvel, num espaço dedicado de 5.200 metros quadrados que o público poderá apreciar quando as portas abrirem na próxima sexta-feira.

Será também nesse dia que um júri internacional de jornalistas do sector automóvel irá anunciar o vencedor do galardão europeu Carro do Ano 2026, tendo a Stellantis a concurso os Citroën C5 Aircross e Fiat Grande Panda.

Estreias na calha

Da marca do relâmpago destaca-se o Opel Astra, renovado com uma nova face inspirada no electrizante Corsa GSE Vision Gran Turismo, enquanto o Peugeot 408 é realçado por novos detalhes nas secções dianteira e traseira.

A estas duas apresentações globais somam-se mais três europeias: do lado da Leapmotor destacam-se o eléctrico B03X e o híbrido B10 com extensor de autonomia.

A ambos soma-se a apresentação do interior do novo B05, um hatchback eléctrico, assim como da respectiva tecnologia embarcada.

A Fiat apresenta-se no com o Fiat Qubo L, variante familiar do Doblò com cinco ou sete lugares com motorização turbodiesel, e do Fiat Professional Tris, novo "eléctrico" de três rodas para soluções de entrega de "última milha".

Espaço ainda para os protótipos, com o Citroën Elo a assumir-se como um laboratório de ideias, e o Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo a "explicar" como um desportivo alimentado a electrões pode ter uma condução emocionante.

Luxo desportivo

O novo Tonale será o porta-estandarte da Alfa Romeo num stand concebido para ilustrar a evolução da marca, enquanto a DS Automobiles colocará a ênfase nos recentes lançamentos DS Nº 4 e DS Nº 8.

Destacado será ainda o monolugar eléctrico DS E-Tense FE25 e a exposição DS Performance Line Limited Edition, ficando guardada para sexta-feira a revelação pública duma criação que a insígnia francesa considera única.

Os Avenger Black Edition, Compass 4xe e Wagoneer S serão as "estrelas" da Jeep no evento belga, com a Lancia a exibir o Ypsilon HF Integrale desenvolvido pela divisão Corse HF para a categoria WRC2 do Mundial de Ralis.

A Maserati irá colocar em evidência o luxo e a personalização italianas com os eléctricos GranCabrio Folgore e Grecale Folgore, para além da edição especial Grecale Lumina Blu e do soberbo MCPura Cielo.

