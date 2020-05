Stands automóveis reabrem portas na próxima segunda-feira

Os stands automóveis preparam a reabertura da actividade a partir de segunda-feira com a passagem ao estado de calamidade no País.

A actividade tinha sido suspensa pelo despacho 4148/2020 com a entrada em vigor do estado de emergência devido à pandemia do Covid-19.

Na reunião realizada quarta-feira com os parceiros sociais, o Governo anunciou que, já a partir de segunda-feira, poderão reabrir as portas as lojas de rua com áreas até 200 metros quadrados.

Os stands automóveis também vão poder estar abertos ao público, como já acontecia com as empresas de reparação e manutenção automóvel, venda de peças e acessórios, e serviços de reboque.