O nosso leitor está recordado do acidente que quase ia "apagando" a vida de Sophia Loersch no Grande Prémio de Macau em Fórmula 3?





Sophia Loersch: regresso a Macau um ano após acidente







Passado um ano (menos um dia) sobre o terrível sinistro , a jovem piloto alemã prepara-se para voltar, já este domingo, ao local do "crime" pela sua equipa Van Amersfoort Racing.

"Estou ansiosa por voltar a correr em Macau", afirmou Loersch à revista germânica AutoSport este fim-de-semana. "Foi a minha primeira participação naquela prova e, até ao meu acidente, era o circuito em que mais queria correr."

Recorde-se que faz na próxima segunda-feira um ano quando a jovem piloto alemã, com 17 anos na altura, voou a 276 km/hora com o seu Dallara-Mercedes, sobre a curva Lisboa do circuito da Guia, indo enfaixar-se nas redes de protecção.

Na altura do sinistro, poucos adivinhariam que a rapariga iria sobreviver ao embate mas eis que, passado um ano, Sophia Loersch está cheia de vontade para regressar ao circuito.

"Para mim, sempre ficou claro que queria voltar, porque o acontecimento é fantástico e o circuito é incrível, principalmente ao volante do novo carro", acrescentou a jovem condutora.

