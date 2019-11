smart e GNR juntos no programa Escola Segura e Floresta Segura

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo procedeu, no passado dia 31 de Outubro, à entrega de duas viaturas smart à GNR, no âmbito do Programa Escola Segura (PES), e à assinatura de um Protocolo de Colaboração para cedência de Cadastro Rústico. As viaturas são 100% elétricas, contribuindo para a redução das emissões de gases e impacto ambiental.

As novas viaturas smart da GNR vão ser utilizadas nos municípios de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Coruche, Rio Maior e Santarém, com o objetivo de promover e salvaguardar as populações, na área da segurança rodoviária e da proteção civil.

Através desta medida de utilização de viaturas smart 100% elétricas, a GNR implementa uma ação que visa sustentar a sua estratégia de consciência ambiental, reduzindo não só a pegada ecológica da sua frota, como também a poluição sonora nas cidades.