Simulador da Aston Martin tão caro como um carro 'premium'

É daquelas pessoas que se perde por um bom jogo de vídeo, principalmente quando o realismo virtual é levado a novos patamares de perfeição?

A Aston Martin tem a resposta ideal para si: por módicos 62.350 euros, sem impostos incluídos, pode ter em casa o AMR-C01, um simulador inspirado naqueles onde os profissionais de corrida treinam.

"O derradeiro simulador doméstico de luxo", apregoa a marca de Gaydon na apresentação feita esta segunda-feira, e o elogio não é para menos.

Fruto de uma parceria com a Curv Racing Simulators, e desenhado pelos estilistas do construtor britânico, o AMR-C01 é construído num monocoque em fibra de carbono.

A posição do banco vai beber a inspiração ao híper carro Valkyrie, sem esquecer na parte frontal a característica grelha do motor dos Aston Martin.

O simulador é compatível com o mais recente software de automobilismo virtual da Assetto Corsa, e está disponível num amplo leque de cores com estão pintado os verdadeiros carros de competição da Aston Martin.

O novo AMR-C01 vem no seguimento da verdadeira explosão dos jogos virtuais de automobilismo durante o confinamento caseiro que a pandemia do coronavírus obrigou, com a consequente suspensão das corridas automóveis.

A marcan faz, por isso, questão de sublinhar que o simulador pode ser jogado com fins recreativos ou para treinar a prática de pilotos que "desejam competir no mundo virtual ou real".

Se é daqueles que anseia por competir em corridas virtuais como um verdadeiro piloto, despache-se porque o "brinquedo" está limitado a 150 unidades. As primeiras entregas começam já em Outubro.

