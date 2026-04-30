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Sem travões: gasolina e gasóleo voltam a ter aumentos drásticos na segunda-feira

14:00 - 30-04-2026
 
 
Sem travões: gasolina e gasóleo voltam a ter aumentos drásticos na segunda-feira

Fins de semana prolongados como acontece já esta sexta-feira dão azo a uma "escapadinha" para retemperar forças… e preparar psicologicamente os automobilistas para mais uma escalada nos preços dos combustíveis na segunda-feira.

A cotação do barril do petróleo nas praças financeiras internacionais só encerra amanhã mas já foram adiantadas as previsões: a gasolina deverá subir até seis cêntimos por litro enquanto o gasóleo poderá ter um aumento até 9,5 cêntimos.

Os dados foram avançados esta quinta-feira pelo Automóvel Clube de Portugal, que cita a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

A confirmarem-se estas previsões, na próxima semana o preço médio do litro do gasóleo simples poderá chegar aos 2,05 euros e o da gasolina simples 95 atingir os para 1,99 euros.

As estimativas de preços, que foram antecipadas um dia devido ao feriado de 1 de Maio, poderão ser agravadas pela evolução das cotações internacionais do petróleo.

Recorde-se que ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Texto: P.R.S.

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