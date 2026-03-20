Sem fim à vista: preços dos combustíveis voltam a subir na segunda-feira

Com a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irão a escalar de dia para dia, é cada vez mais uma miragem o aumento do preço do barril de petróleo ser travado nos mercados internacionais

Segunda-feira está previsto um aumento até nove cêntimos por litro na gasolina e até 17 cêntimos no litro do gasóleo, "suavizado" pela redução do ISP em 1,7 cêntimos no primeiro exemplo, e em 3,2 cêntimos no segundo.

A confirmarem-se estas subidas, já a contar com o desconto do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), a gasolina simples 95 deverá rondar os 1,930 euros/litro e o gasóleo simples os 2,055 euros/litro.

O agravamento nos preços dos carburantes está obviamente ligado ao agravamento da guerra no Médio Oriente com o anúncio do encerramento do estreito de Ormuz.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

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