Não há limites para a imaginação quando se trata de transformar o renovado Seat Ibiza numa discoteca ambulante como se se estivesse na ilha espanhola.





Seat Ibiza NightClub: uma discoteca sobre quatro rodas

E nem sequer faltam as luzes estroboscópicas e a mesa de misturas neste projecto único idealizado pelo DJ Woody Cook.

A estreia do NightClub foi na praia de Brighton no Reino Unido e, ao lado do disc jockey, estiveram vários amigos a criarem a atmosfera de festa que marcam as noites em Ibiza.

Ao contrário do que seria mais óbvio, a transformação do Ibiza Nightclub não passou pela instalação de um sistema de som personalizado.

A Seat considerou que o seu sistema Beats Audio, de 300 watts e sete altifalantes, operado através do ecrã táctil multimédia de 9,2 polegadas do carro, era suficiente para a missão.

Apenas foi acrescentada uma mesa de misturas, alimentado via USB através de um telemóvel, para dar mais liberdade ao DJ.

Outras modificações incluem muitos LEDs e luzes estroboscópicas no habitáculo, a trabalhar em conjunto com a luz ambiente.

A receber os foliões está uma iluminação cheia de estilo, e nem falta a passadeira vermelha que leva à "entrada" do Ibiza NightClub e ao pequeno bar instalado no porta-bagagens.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?