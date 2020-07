A Bentley Braga, em parceria com o Hotel Conrad, convida-o a testar um dos seus modelos durante o próximo mês de Agosto, na Quinta do Lago, no Algarve.

Disponível entre os dias 5 e 19 de Agosto, esta experiência exclusiva até já pode ser feita a bordo do novíssimo Bentayga V8 First Edition, o SUV de luxo da marca britânica equipado com um motor de 8 cilindros com 550 cv.