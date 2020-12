Scuderia Ferrari Speedcat: PUMA lança novos ténis inspirados na equipa de F1 da Ferrari

A PUMA acaba de lançar a coleção Scuderia Ferrari Speedcat, que combina as raízes do Speedcat da PUMA Motorsport e a herança das cores do Rosso Corsa da Scuderia Ferrari.Nenhuma equipa de se manteve tão fiel à cor da sua marca como a Scuderia Ferrari. Desde o início do seu legado em 1929, que a cor dos carros sempre foi o notável Rosso Corsa. A tonalidade vermelha tornou-se a característica marcante e atractiva da scuderia italiana, enquanto foram alterando a sua cor, por exemplo, de acordo com os patrocinadores. A PUMA está a colaborar com a Scuderia Ferrari desde 2004 como parceiro oficial da equipa. A marca desportiva global homenageia agora a equipa de corrida sediada em Maranello ao relançar o modelo Scuderia Ferrari Speedcat em Rosso Corsa.A inigualável atitude de corrida sem comprometer o visual clássico reflete-se no modelo PUMA x Scuderia Ferrari Speedcat, tornando-o no calçado perfeito para conduzir com estilo. O modelo traz sola de borracha de baixo perfil para uma melhor aderência aos pedais. A parte superior apresenta uma camurça premium que envolve a forma clássica do Speedcat.