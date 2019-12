Saiba onde vão estar os radares da PSP em Dezembro

A PSP informa que até final do mês de Dezembro, irá efectuar acções de fiscalização rodoviária - RADAR nos seguintes locais:AÇORES05/dez/19 13H00 Av. Príncipe do Mónaco - freguesia de Sta Clara13/dez/19 08H00 Estrada Regional - freguesia da CandeláriaAVEIRO10/dez/19 09H00/12H00 Espinho - Estrada são Tiago/Silvalde26/dez/19 07H45/12H00 Aveiro - EN 16 Km 0,5BEJA06/dez/19 14H30 Av. Salgueiro Maia - Beja17/dez/19 09H00 Rua Zeca Afonso - BejaBRAGA09/dez/19 15H00 Av. António Macedo - Braga11/dez/19 15H00 Av. Frei Bartolomeu dos Mártires - BragaBRAGANÇA19/dez/19 08H00/14H00 EN 213, km 54, Mirandela21/dez/19 14H00/20H00 Av. das Cantarias, BragançaCASTELO BRANCO05/dez/19 20H00/22H00 Alameda Pêro da Covilhã - Covilhã27/dez/19 14H00/18H00 Cruz Montalvão - Castelo BrancoCOIMBRA12/dez/19 09H00 Ponte Rainha Santa Isabel23/dez/19 14H30 Estrada de Vale FigueiraÉVORA16/dez/19 09H00 CM 1094 - Estrada do Bairro de Almeirim - Évora19/dez/19 09H30 EN 18 ao Gil- EstremozFARO06/dez/19 09H00 Estrada Moinho da Palmeira - Faro19/dez/19 09H00 Estrada Moinho da Palmeira - FaroGUARDA18/dez/19 13H00 Via de Cintura Externa da Guarda (VICEG)27/dez/19 13H00 Via de Cintura Externa da Guarda (VICEG)LEIRIA06/dez/19 14H00/17H00 VCI (via de cintura interna) - Alcobaça16/dez/19 14H00/17H00 Av. Nugent Sur de Marne - NazaréLISBOA11/dez/19 09H00/12H00 EN 10 , São João da Talha12/dez/19 07H00/13H00 Av. Ivens - Dafundo, sentido Lisboa / Cascais16/dez/19 14h00/18h00 Av. Lusíada - LisboaMADEIRA13/dez/19 14H00 Av. Mário Soares e Estrada Monumental30/dez/19 14H00 Rua Dr. Pestana Júnior e Travessa do Valado / VR1PORTALEGRE20/dez/19 08H00/12H00 Av. de Badajoz- Portalegre30/dez/19 14H00/17H00 Av. do Badajoz- PortalegrePORTO10/dez/19 08H00/12H00 Av. Dr. Antunes Guimarães - Leça da Palmeira17/dez/19 14H00/18H00 Rua Ribeiro Cambado - Valongo26/dez/19 14H00/18H00 Av. D.João II - Oliveira do DouroSANTARÉM12/dez/19 08H00/14H00 Av. dos Bombeiros Voluntários - Ourém13/dez/19 08H00/14H00 Av. D. Manuel I - AbrantesSETÚBAL16/dez/19 10H00 EN 10 - Setúbal20/dez/19 10H00 Av. 1.º de Dezembro - SeixalVIANA DO CASTELO19/dez/19 10H00/12H30 Av. do Cabedelo - Darque - Viana do Castelo21/dez/19 10H00/12H30 Via Foral D. Teresa - Ponte de LimaVILA REAL13/dez/2019 09H00 Av. do Tâmega - Chaves30/dez/2019 09H00 Rua Vasco Sameiro - Vila RealVISEU12/dez/19 08H30 Av. Europa - Viseu14/dez/19 09H00 Av. D. Egas Moniz - Lamego