Saiba onde estarão os radares da PSP no que resta de Maio

Depois de uma paragem em Abril e durante a primeira metade do mês de Maio, devido à pandemia do COVID-19, a Polícia de Segurança Pública (PSP) divulgou a habitual lista de radares para o que resta deste mês de Maio.

Esta campanha, denominada "Quem o avisa…", tem como objectivo reduzir a velocidade dos veículos nas vias de circulação com maiores índices de perigosidade, alertando assim os condutores para a presença da divisão de trânsito da PSP nestes locais.





AÇORES

20-mai-20 14H45 Av. Natália Correia

20-mai-20 17H00 Estrada Regional, Caminho do Meio, freguesia de Almoxarife, concelho de Horta - Ilha do Faial

21-mai-20 14H45 Eixo Sul (junto ao Centro de Saúde)

24-mai-20 06H45 Calhetas - Rabo de Peixe

25-mai-20 14H45 Eixo Sul - junto viaduto da Av. Natália Correia

26-mai-20 13H00 ER Negrito, S. Mateus e Grota do Vale, S. Bento - Angra do Heroísmo

26-mai-20 14H45 Eixo Sul (Bomba de Combustível Galp)

29-mai-20 07H00 Porto Judeu de Cima, Porto Judeu e Rochão da Cruz, S. Sebastião - Angra do Heroísmo

AVEIRO

20-mai-20 09H00 Av. da Liberdade - São João da Madeira

20-mai-20 15H00 Rua Dr. Eduardo Vaz - Santa Maria da Feira

26-mai-20 09H00 EN 109.4 - Espinho

26-mai-20 15H00 EN 109 km 35.5 - Ovar

27-mai-20 09H00 Rua da Circunvalação - Santa Maria da Feira

27-mai-20 15H00 Rua das Águas - São João da Madeira

BEJA

27-mai-20 09H00 Av. Salgueiro Maia - Beja

BRAGA

22-mai-20 22H00 Av. António Macedo - Braga

27-mai-20 09H00 Circular Urbana, Guimarães

27-mai-20 10H00 Av. Frei Bartolomeu dos Mártires - Braga

28-mai-20 14H30 Variante EN 14 - V.N. de Famalicão

BRAGANÇA

20-mai-20 14H00 Av. das Cantarias - Bragança

CASTELO BRANCO

20-mai-20 08H00 Alameda Europa - Covilhã

25-mai-20 16H00 AV. Infante D. Henrique - Covilhã

27-mai-20 14H00 Av. de Espanha - Castelo Branco

COIMBRA

22-mai-20 10H00 Av. Inês de Castro

27-mai-20 15H00 Av. Fernando Namora

ÉVORA

25-mai-20 16H30 CM 1094 - Estrada do Bairro de Almeirim - Évora

28-mai-20 09H30 EN 18. ao Gil - Estremoz

FARO

20-mai-20 08H30 Av. Heróis 1808 - Olhão

21-mai-20 16H00 EN 125

26-mai-20 09H00 Av. V 6 - Portimão

26-mai-20 09H00 Av. de Castro Marim - Vila Real de Santo António

28-mai-20 10H00 Sítio do Moleão - Lagos

29-mai-20 09H00 Av. V 6 - Portimão

29-mai-20 09H00 Rua da Cruz Vermelha - Tavira

GUARDA

20-mai-20 14H00 Via de Cintura Externa da Guarda - Guarda

26-mai-20 08H00 Via de Cintura Externa da Guarda - Guarda

LEIRIA

20-mai-20 09H00 EN 356-1 Km 5,600 - Leiria

21-mai-20 09H00 Rua Costa Veiga - Alcobaça

27-mai-20 09H00 EN 113 Km 8,000 - Leiria

28-mai-20 09H00 Estrada da Garcia - Marinha Grande

28-mai-20 09H00 EN 242 - Nazaré

LISBOA

23-mai-20 08H00 Campo Grande - Lisboa

24-mai-20 08H00 Ponte 25 de Abril - Almada

25-mai-20 09H00 Estrada dos Salgados - Amadora

26-mai-20 09H00 Av. Marginal – Estoril

27-mai-20 09H00 Estrada Regional 374 – Malhapão - Loures

27-mai-20 14H00 Rua da Liberdade - Pontinha (dois sentidos)

28-mai-20 08H30 EN 10, Km 125.3, em Alhandra, sentido Alverca/Sobralinho

29-mai-20 08H00 Av. da República – Oeiras (sentido Oeste/Este)

29-mai-20 14H00 EN 249-3 – Porto Salvo ( Sentido Norte/Sul)

29-mai-20 14H00 Av. Condes de Carnide - Lisboa

MADEIRA

24-mai-20 19H00 ER 222 - Canhas e VE3 Km 3,8 Lugar de Baixo - Ponta do Sol

26-mai-20 13H00 VR 1 Km 9,4 Este/Oeste - Câmara de Lobos

28-mai-20 14H00 Rua 5 de Outubro e Av. Mário Soares

PORTALEGRE

21-mai-20 16H00 Av. de Badajoz

PORTO

20-mai-20 08H00 Estrada da Circunvalação - 15443 - Porto

22-mai-20 08H00 Rua Gomes Amorim - Póvoa de varzim

26-mai-20 08H00 Estrada Municipal Nº556 - Santo Tirso

27-mai-20 14H00 Av. Eng.º Duarte Pacheco - Baguim do Monte

29-mai-20 14H00 Estrada da Circunvalaçã0 - 10036 - Matosinhos

SANTARÉM

25-mai-20 08H00 EN 3 - Calçadinha - Santarém

28-mai-20 08H30 Rua Serpa Pinto - Cartaxo

29-mai-20 08H00 Circular Urbana N/S - Santarém

SETÚBAL

20-mai-20 10H00 EN 10.3 - Barreiro

22-mai-20 08H00 Av. Arsenal do Alfeite - Almada

22-mai-20 08H00 Circular Externa - Montijo

25-mai-20 15H00 EN 10.3 - Barreiro

26-mai-20 09H00 Estrada de Santas- Setúbal

26-mai-20 10H00 Av. do Mar - Verdizela - Corroios

28-mai-20 08H00 Circular Externa - Montijo

29-mai-20 08H00 Av. Arsenal do Alfeite - Almada

VIANA DO CASTELO

22-mai-20 21H00 Av. 25 de Abril - Viana do Castelo

29-mai-20 10H00 Av. do Meio - Areosa - Viana do Castelo

VILA REAL

25-mai-20 09H00 Av. Doutor Mário Soares - Chaves

25-mai-20 14H00 Av. da Europa - Vila Real

VISEU

21-mai-20 08H00 Av. Dom Egas Moniz - Lamego

21-mai-20 08H00 Av. Alexandre Alves - Viseu

28-mai-20 08H00 Estrada de Nelas - Viseu