Rodrigo Ferreira da Silva reeleito presidente da ARAN

Rodrigo Ferreira da Silva foi reeleito para a presidência da Associação Nacional do Ramo Automóvel, com o mandato da nova direcção a cumprir-se até 2025.

"Agradeço a confiança de todos os associados, assumindo com responsabilidade o desafio de continuar a fazer crescer a ARAN na defesa do sector", afirmou o presidente da associação na tomada de posse.

Nascido no Porto há 44 anos, Rodrigo Ferreira da Silva tem mais de 20 anos de experiência no ramo automóvel.

A carreira profissional começou em 1999 na Maiauto, fundada pelo pai em 1972, e representante das marca Morris, MG e Wolseley, tendo sido o primeiro concessionário automóvel do concelho da Maia.

É formado em gestão de marketing pelo Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM) e pós-graduado em distribuição automóvel pela Universidade Católica Portuguesa.

Do currículo faz parte ainda uma formação na London Business School, em 2005, e na Porto Business School, em 2009.

Rodrigo Ferreira da Silva faz parte dos órgãos sociais da ARAN há 14 anos, tendo sido eleito presidente em 2019.

Desde 2017que é vogal do conselho de administração do Centro de Formação Profissional de Reparação Automóvel (CEPRA) e do Centro de Arbitragem do Sector Automóvel (CASA).

