Rodolfo Florit Schmid é o novo Managing Director da SIVA

Rodolfo Florit Schmid assume funções na Administração da SIVA a partir de 1 de Junho, em conjunto com Viktoria Kaufmann-Rieger.Licenciado em Gestão de Empresas e em Direito, Rodolfo Florit Schmid, tem 46 anos, é casado e pai de 3 filhos e está ligado à SEAT S.A. há 20 anos.No seu percurso conta com uma vasta experiência, tendo desempenhado vários cargos nas áreas financeira e comercial, bem como o de Secretário Geral da Presidência.Desde 2016 exerceu a função de Diretor Geral da SEAT Portugal, posição que agora passa a ser ocupada por David Gendry Rodolfo Florit Schmid alia um vasto conhecimento do grupo Volkswagen à experiência do mercado português: "É com grande entusiasmo que assumo o desafio de contribuir para um crescimento sustentável do conjunto de marcas representadas, de modo a atingimos uma presença sólida no mercado nacional."A partir de 1 de Junho, assumirá as funções de Managing Director, em conjunto com Viktoria Kaufmann-Rieger, sucedendo a Pedro de Almeida, que deixa a empresa por decisão pessoal.