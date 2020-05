Ricardo Leal da Silva é o novo Diretor das Marcas de Luxo da SIVA

Após vários anos de experiência acumulada em funções de vendas e marketing, Ricardo Leal da Silva passa agora a desempenhar o cargo de Diretor das Marcas de Luxo, Bentley e Lamborghini, representadas pela SIVA.Formado em Gestão de Empresas, Ricardo Leal da Silva começou por desempenhar funções no retalho da Volkswagen, tendo posteriormente integrado a equipa comercial da Expocar (organização de retalho da Audi) em 2008.O seu percurso incluiu a Expocar Loures, Lisboa e Cascais, tendo posteriormente assumido a função de Diretor neste último concessionário, com responsabilidade pela área comercial, de após-venda e de qualidade.Desde 2017, conduzia a atividade de Marketing da Audi em Portugal, com foco na gestão do Produto, dos Preços e da Publicidade da Marca.