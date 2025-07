Renault nomeia Duncan Minto como director executivo interino

Um mês após Luca de Meo anunciar a sua renúncia, o conselho de administração do grupo Renault presidido por Jean-Dominique Senard nomeou o director financeiro Duncan Minto para assumir a presidência executiva interina enquanto procura o sucessor.

O construtor gaulês declarou em comunicado à imprensa que "o processo de seleção do novo CEO da Renault S.A. já está em andamento, sob a supervisão do comité de governança e remuneração do conselho de administração.

Com um profundo conhecimentos das actividades do grupo automóvel, o escocês Duncan Minto formou-se pela Universidade de Saint Andrews, iniciando a carreira na subsidiária britânica em 1997.

Quatro anos depois entrou no departamento financeiro do grupo para assumir a área de relações com investidores, antes de ser nomeado director financeiro da Renault-Nissan em Portugal.

Em 2012, chefiou brevemente a Renault Irlanda, para um ano depois tornar-se director financeiro da região Ásia-Pacífico. Em 2017, foi responsável da gestão do departamento de planeamento e análise financeira do grupo.

Director financeiro da Dacia em 2022, e da Alpine em 2023, o agora director executivo interino "assegurará a gestão diária do grupo Renault em conjunto com Jean-Dominique Senard

Entretanto, o grupo Renault anunciou a publicação dos seus resultados semestrais a 31 de Julho.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?