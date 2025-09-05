 Pesquisa
Regresso das férias com combustíveis mais caros na segunda-feira

13:06 - 05-09-2025
 
 
Segunda-feira o automobilista vai "descobrir" que os preços dos combustíveis sofreram novo aumento no momento de atestar o depósito do seu carro: a gasolina sobe 1,5 cêntimos por litro, com o gasóleo a aumentar dois cêntimos.

A confirmarem-se as previsões para o arranque da próxima semana, poderá esperar-se um preço médio de 1,552 euros/litro para o gasóleo simples, e de 1,717 euros/litro para a gasolina simples 95.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

