Regresso das férias com combustíveis mais caros na segunda-feira

Segunda-feira o automobilista vai "descobrir" que os preços dos combustíveis sofreram novo aumento no momento de atestar o depósito do seu carro: a gasolina sobe 1,5 cêntimos por litro, com o gasóleo a aumentar dois cêntimos.

A confirmarem-se as previsões para o arranque da próxima semana, poderá esperar-se um preço médio de 1,552 euros/litro para o gasóleo simples, e de 1,717 euros/litro para a gasolina simples 95.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

