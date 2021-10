Recorde do Guinness: Toyota Mirai faz 1.360 km com um abastecimento

A carência de postos de abastecimento de hidrogénio na Europa e América do Norte é a principal lacuna para os carros equipados com pilha de combustível.

E, no entanto, o futuro está nesta tecnologia, como o Toyota Mirai decidiu provar a 23 e 24 de Agosto nas estradas do sul da Califórnia.

A berlina alimentada a hidrogénio quebrou o recorde da maior distância com um único abastecimento. E os 1.360 quilómetros percorridos tiveram entrada directa no Guinness World of Records.

Técnicos do livro dos recordes confirmaram que o depósito não recebeu combustível adicional, demorando apenas cinco minutos a atestá-lo.

A jornada começou no centro técnico da Toyota em Gardena, com o Mirai a ser guiado pelos pilotos profissionais Wayne Gerdes Bob Winger no banco do passageiro.

O primeiro dia de condução levou-os pela Pacific Coast Highway até ao sul de San Isidro, a 761 quilómetros do ponto de partida, com passagem pelas estâncias turísticas de Santa Monica e Malibu.

No regresso a Gardena, no segundo dia, os dois pilotos seguiram pela via rápida que liga San Diego a Los Angeles, mas na hora de ponta, percorrendo 598 quilómetros.

O Toyota Mirai consumiu 5,65 quilos de hidrogénio sem qualquer emissão de dióxido de carbono; apenas vapor de água saiu pelo tubo de escape.

Segundo os cálculos da marca japonesa, um carro convencional com motor a combustão teria emitido cerca de 301 quilos de CO2 para a mesma distância.

