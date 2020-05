Rapaz atira Ford Mustang GT que o pai tinha comprado há 3 dias para a ribeira

Imagine que tinha acabado de comprar um Ford Mustang GT e que três dias depois o seu filho não só o levava de casa sem autorização como ainda o ia deitar para dentro de água. Foi precisamente isso que aconteceu no fim-de-semana em Cranbrook, Colúmbia Britânica (Canadá).



No parque de estacionamento de um restaurante onde os "aceleras" da região costumam juntar-se, para impressionar os amigos, o inexperiente rapaz pisou a fundo no acelerador para sacar em derrapagem os mais de 460 cv de potência dados pelo bloco V8 de 5.0 litros.

Azar para ele porque o piso estava bem molhado e o Ford Mustang GT só parou no ribeiro ao lado da estrada. Ninguém ficou ferido mas o mesmo não se pode dizer do verdíssimo super desportivo.

"Parece que o Mustang é agora um barco", gozou o internauta Dakota Dayman que filmou o bizarro acidente e publicou no Facebook… ou talvez os 460 cv estivessem com sede!