Rampa da Falperra no Hill Climb Masters e Rampa de Boticas no Europeu de Montanha em 2020

Foi esta quarta-feira ratificado no Conselho Mundial da FIA em Paris que a Rampa de Boticas integrará, em 2020, o Campeonato da Europa FIA de Montanha e a Rampa da Falperra receberá o FIA Hill Climb Masters, uma prova única que acontece desde 2014 e de dois em dois anos em diferentes países, reunindo os vencedores dos campeonatos nacionais reconhecidos pelas suas federações, bem como os vencedores do Campeonato, Challenge e Taça da FIA. Para este evento, cada um dos campeões terá de correr ao volante do carro que usou durante a temporada.A Rampa da Falperra foi presença assídua no calendário Europeu e voltará a sê-lo em 2021, no entanto, para que Portugal pudesse receber as duas competições no mesmo ano, e tendo em conta as necessidades logísticas de cada uma das provas, foi necessária esta alteração.É assim com satisfação que a FPAK vê cumprida a missão de trazer para Portugal, num só ano, duas provas de grande prestígio internacional:, referiu Ni Amorim.A Rampa da Falperra acontecerá assim entre os dias 10 e 11 de Outubro e será organizada pelo Clube Automóvel Minho. Já a Rampa de Boticas terá lugar a 10 e 11 de Maio e será organizada pelo Demoporto.