Quem sucede ao Renault Scénic? Conheça os 41 candidatos a Carro Europeu do Ano

Já são conhecidos os candidatos ao Carro Europeu do Ano para 2025: a disputarem o troféu ganho pelo Renault Scénic E-Tech Electric na última edição estão 41 modelos.

À semelhança dos anos mais recentes, o grupo agora seleccionado é bem ecléctico, com citadinos a disputarem o protagonismo com SUV e crossovers; até uma berlina está na liça!

Inegável é a presença maciça de "eléctricos", a confirmarem a presença cada vez mais visível desta solução de mobilidade.

Será difícil aos 59 jurados de 22 países votarem os sete finalistas a 22 de Novembro, para depois ser votado o vencedor do Carro Europeu do Ano no início de 2025.

Todos os candidatos deverão ser veículos novos à venda até ao final do ano em cinco ou mais mercados europeus.

» Alfa Romeo Junior;

» Audi Q6 e-tron;

» BMW X2 / BMW iX2;

» BYD Seal U;

» Citroën C3/ Citroën ë-C3 / Citroën C3 Aircross;

» Cupra Tavascan / Cupra Terramar;

» Dacia Duster;

» Fiat Grande Panda;

» Ford Explorer / Ford Tourneo Courier;

» Hyundai Inster / Hyundai Santa Fé;

» KGM Torres;

» Kia EV3;

» Lexus LBX;

» Maserati GranTurismo / Maserati Grecale;

» Mazda CX-80;

» MG3+ Hybrid / MG Cyberster;

» Mini Cooper SE / Mini Countryman;

» Opel Grandland / Opel Frontera;

» Polestar 3 / Polestar 4;

» Porsche Macan;

» Renault 5 / Renault Symbioz / Renault Rafale;

» Skoda Superb / Skoda Kodiaq;

» Smart #3;

» Suzuki Swift;

» Toyota Land Cruiser;

» Volkswagen Passat / Volkswagen Tiguan;

» Volvo EX90;

» Xpeng G6

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?