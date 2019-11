‘Quantum Shuttle’ da Volkswagen desvia autocarros da Carris para a Web Summit

Um projecto-piloto do grupo Volkswagen começou esta terça-feira a ser testado, em Lisboa, em autocarros da Carris com destino à Web Summit, que está a acontecer no Parque das Nações.

Quantum Shuttle, assim se chama a tecnologia experimental, consiste em equipar aqueles veículos de transporte público com computadores quânticos para "fugirem" ao trânsito e escolherem os melhores percursos, de acordo com a agência Lusa.

O sistema agora instalado, desenvolvido pelo centro da Volkswagen em Lisboa, calcula em tempo quase real o trajecto mais rápido entre cada paragem. Além disso, permite desviar um autocarro da rota normal quando não há passageiros em todas as paragens, por exemplo.

"É uma aplicação das novas tecnologias à mobilidade dentro das cidades", salientou o ministro de Estado da Economia e Transição Digital.

Pedro Siza Vieira acompanhou a sessão de teste ao lado de Martin Hofmann, responsável da área de tecnologias de informação da Volkswagen, e de Miguel Gaspar, vereador para a Segurança e Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa, além da administração da Carris.

Para Martin Hofmann, o nosso país é visto como o cenário perfeito para a realização dos testes. "Estamos em Portugal há muitos anos", explicou o responsável do construtor automóvel germânico. "Conhecemos bem o País e, em Lisboa, há a Web Summit, o primeiro evento a testar a tecnologia na cidade."

O novo Quantum Shuttle irá ser testado, até quinta-feira, em quatro rotas percorridas por nove autocarros da Carris. Três dos percursos terão o recinto da Web Summit como destino, entre as 08h00 e as 12h00, e do mesmo local até ao Cais do Sodré.

