PSG quer criar a primeira cidade inteligente do desporto

A Gaussin e o Paris Saint-Germain assinaram uma parceria estratégica para o fornecimento de veículos autónomos 100% eléctricos para transporte de pessoas e mercadorias. Este acordo de longo prazo terá impacto em todas as infra-estruturas do emblema de Paris, mas o principal foco será o futuro PSG Training Center, que será inaugurado em 2022.

Este acordo enquadra-se na ambição do PSG em utilizar inovações no desenvolvimento sustentável e na mobilidade autónoma, sendo que o seu futuro complexo de treinos deverá tornar-se na primeira cidade inteligente do mundo do desporto.

A partir de agora, a missão da Gaussin passa por estudar e perceber onde faz mais sentido aplicar as suas soluções de mobilidade eléctrica e autónomas, de acordo com as necessidades dos clube francês.

Jean-Claude Blanc, COO do emblema parisiense, não tem dúvidas em afirmar que o PSG "quer fazer do desenvolvimento sustentável um dos pilares da sua estratégia corporativa" e que esta colaboração com a Gaussin vai "permitir fortalecer esse compromisso".

Já Christophe Gaussin, presidente executivo do Gaussin Group, apressou-se a explicar que a popularidade do PSG será fundamental para ajudar "a promover a relevância destas soluções para milhões de pessoas em todo o mundo".