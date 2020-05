PSA Mangualde reabre na próxima quarta-feira, dia 6 de Maio

A PSA anunciou o reinício progressivo da actividade nas suas fábricas, sendo que o regresso ao trabalho começou esta segunda-feira, dia 4 de Maio, e vai prolongar-se até ao dia 11 do mesmo mês.

Uma das fábricas cujo regresso à actividade vai acontecer dentro deste intervalo de tempo é a de Mangualde, que retoma a sua actividade na próxima quarta-feira, dia 6 de Maio. No primeiro dia regressam os trabalhos de preparação das unidades de ferragem, sendo que só no dia seguinte, dia 7 de Maio, todas as áreas de produção estarão a funcionar.

O grupo PSA implementou um grupo de medidas sanitárias (ver abaixo) reforçadas nas suas instalações, sendo que estas recomendações foram desenvolvidas com o apoio dos médicos da empresa e com o contributo dos representantes dos trabalhadores. Pode vê-las aqui: