Preços dos combustíveis voltam a baixar na segunda-feira… e não é pouco!

Os preços dos combustíveis deverão voltar a descer na próxima segunda-feira, mas de uma maneira ainda mais acentuada do que o registado no início desta semana.

Segundo as contas do Jornal de Negócios, a gasolina poderá baixar até seis cêntimos por litro, enquanto a descida no gasóleo deverá chegar aos cinco cêntimos por litro.

Tendo em conta os valores actuais indicados pela Direcção-Geral da Energia e Geologia, significa que o litro da gasolina simples 95 poderá ficar-se pelos 1,599 euros e o do gasóleo simples pelos 1,404 euros.

É necessário ter em atenção que estes valores dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Esta actualização sucede à negociação do petróleo em forte baixa nas praças financeiras de Londres e Nova Iorque, devido às preocupações com a economia dos Estados Unidos e da China.

