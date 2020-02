Preços dos combustíveis podem cair até 5 cêntimos na próxima semana

O início de março pode trazer uma descida avolumada nos preços dos combustíveis. Segundo os cálculos do Negócios, tanto o gasóleo, como a gasolina deverão sofrer uma queda de 5 cêntimos por litro, a partir da próxima segunda-feira, dia 2 de março.

A verificarem-se estas quedas, o preço do gasóleo simples deverá cair para os 1,320 euros por litro, o que representa o valor mais baixo desde janeiro de 2019. No caso da gasolina simples 95, o preço poderá depreciar para os 1,461 euros por litro o que, a acontecer, será o nível menor desde março do ano passado. Caso se confirmem estas quedas de 5 cêntimos, a descida nos preços dos combustíveis será a mais acentuada pelo menos desde o início de 2018.