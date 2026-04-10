Preços dos combustíveis descem na segunda-feira

A baixa nos preços de combustíveis para a próxima segunda-feira tem um tom agridoce, depois dos aumentos sucessivos que se registaram nas últimas cinco semanas.

A gasolina poderá registar uma descida até 3,5 cêntimos por litro, com o gasóleo a cair até um máximo de seis cêntimos em cada litro, de acordo com o Automóvel Clube de Portugal.

A confirmarem-se estas previsões, significa que no arranque da próxima semana a gasolina simples 95 poderá fixar-se nos 1,908 euros/litro, enquanto o gasóleo deverá baixar para 2,085 euros/litro.

A média final só ficará fechada ao final desta sexta-feira, podendo ainda registar-se alterações face à evolução das cotações internacionais do petróleo.

O agravamento nos preços dos carburantes está obviamente ligado ao agravamento da guerra no Médio Oriente com o encerramento do estreito de Ormuz.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Texto: P.R.S.

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