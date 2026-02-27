 Pesquisa
Preços dos combustíveis com aumentos robustos para segunda-feira

Os preços dos combustíveis andaram num "sobe e desce" neste mês de Fevereiro, para agora assumirem um aumento mais robusto na entrada de Março.

Para segunda-feira está previsto uma subida de dois cêntimos por litro na gasolina, enquanto o gasóleo deverá aumentar até três cêntimos.

A confirmarem-se as previsões avançadas pelo Automóvel Clube de Portugal, na próxima semana o litro da gasolina simples 95 deverá subir-se para os 1,705 euros/litro, com o gasóleo simples a aumentar para 1,630 euros/litro.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

