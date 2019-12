Preço dos combustíveis vai descer para mínimos de três meses

Os preços dos combustíveis vão ficar mais baratos na próxima semana em Portugal, sendo que os valores a praticar a partir da próxima segunda-feira deverão mesmo ser os mais baixos em pelo menos três meses.





Segundo os cálculos dos Negócios, o preço do gasóleo simples deverá registar uma descida em torno de 1 cêntimo por litro, pelo que há margem para os preços descerem para mínimos de três meses. Tendo em conta a informação da Direção Geral de Energia e Geologia, o gasóleo simples foi vendido a partir da última segunda-feira com um preço médio de 1,366 euros por litro, pelo que se descer para valores em redor de 1,356 euros ficará com o valor mais baixo desde o arranque de setembro.Esta baixa de preços reflete a queda de perto de 2% na cotação média do gasóleo cotado no mercado europeu esta semana. A matéria-prima desceu de forma acentuada no início da semana e valorizou nas últimas sessões, em linha com o comportamento do petróleo nos mercados internacionais.