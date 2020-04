Português DJ Kura tem Porsche 911 GTS inspirado no Joker

DJ Kura, um dos DJ’s e produtores mais conhecidos do nosso país, acaba de apresentar ao mundo o seu Porsche 911 GTS inspirado no Joker, conhecido vilão da DC Comics.



Este modelo, que começou por ser branco, recebeu o tratamento especial da Overlay, garagem portuguesa especializada em Car Wrap, e passou a exibir um vinil roxo brilhante que contrasta na perfeição com as pinças de travões verde-lima.

Recorde-se que o Porsche 911 GTS (991.2) conta com um bloco 3.0 turbo de seis cilindros que produz 450 cv de potência e 550 Nm de binário máximo, números que lhe permitem cumprir o exercício de aceleração dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,6 segundos e chegar aos 312 km/h de velocidade máxima.