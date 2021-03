Porsche Macan derrapa e fica pendurado no vazio

Os transeuntes que passeavam pela rua em Moscovo foram esta terça-feira surpreendidos com uma situação invulgar.

Do alto de do prédio River Park da capital russa assomava a parte da frente de um Porsche Macan, com as rodas suspensas no vazio.

Não, não se tratava de uma obra de arte em 3D para celebrar o SUV da marca de Estugarda mas antes o profundo azar de um jogador de hóquei no gelo.

Denis Kazionov perdeu o controlo do carro quando tentava estacioná-lo naquele parque de estacionamento em altura.

O atleta derrapou literalmente no gelo que cobria o piso de cimento, e não conseguiu evitar que o veículo passasse pelo frágil revestimento do edifícip.

Teve a sorte de as barras metálicas que resguardam o espaço terem conseguido suportar o peso do Macan e impedi-lo de cair à rua de uma altura de mais de dez metros, como comprovam as fotografias tiradas por Andrey Golinkevich.

No momento do acidente, o patinador profissional de 33 anos estava acompanhado pela mulher e o filho. Nenhum deles ficou ferido, embora tivessem ficado em choque, e conseguiram sair da viatura sem a ajuda de terceiros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?