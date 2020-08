Ponto de carga do Estádio da Luz já está a funcionar

O posto de carregamento rápido da EDP Comercial que foi instalado no Estádio da Luz, em Lisboa, já está a funcionar.

Situado no P5, junto à área comercial, este carregador Efacec QC45 tem capacidade para carregamentos simultâneos em DC (45 kW) e AC (22 kVA) e é o primeiro a ser instalado de um total de 20 postos de carga que a EDP Comercial vai montar neste recinto desportivo e no Benfica Campus, no Seixal.

Todos os postos de carga do Estádio da Luz serão ligados à rede pública Mobi.e, o que significa que podem ser usados por qualquer utilizador de automóveis eléctricos.