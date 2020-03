Pirelli não lançará o seu histórico calendário em 2021

Como consequência da emergência sanitária causada pelo COVID-19, a Pirelli decidiu cancelar a produção e o lançamento do Calendário Pirelli 2021. Em linha com outras iniciativas já implementadas pela empresa, o projeto "The Cal" doará 100.000€ para a investigação e luta para erradicar esta pandemia.

Marco Tronchetti Provera, vice-presidente e CEO da empresa, comentou esta questão: "A produção do Calendário Pirelli já havia sido interrompida anteriormente, no ano de 1967 e entre 1975 e 1983. A emergência sem precedentes que estamos a viver obriga-nos a fazê-lo novamente. Retomaremos o projeto quando for a hora certa e com as mesmas pessoas que o lideraram até agora."