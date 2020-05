Ora aqui está uma óptima ideia numa altura em que a automobilidade sustentável está a ganhar cada vez mais adeptos.

Uma bicicleta eléctrica insuflável, para pequenos trajectos urbanos, que pode ser transportada como uma vulgar mochila.

Piramidal: bicicleta insuflável para fãs da mobilidade sustentável

Poimo (POrtable & Inflatable MObility), assim se chama o projecto desenvolvido por engenheiros da Universidade de Tóquio.

Uma pequena bomba de ar permite "encher" a bicicleta como se fosse um colchão insuflável – afinal, é mesmo disso que se trata –, a uma pressão de 0,5 bar, e esvaziá-la quando se chega ao destino.

Uma vez insuflada, basta colocar as rodas, o motor, a bateria e o guiador que vão junto no saco, e depois saltar para cima do selim.

Único senão? O peso da mochila! São 7,8 quilos mas atenção que a bicicleta é ainda um protótipo.

Os engenheiros da universidade acreditam que a utilização de materiais mais leves tornarão mais cómodo o seu transporte.

Não foram reveladas as especificações técnicas do modelo, no que respeita a velocidade e autonomia; nem era isso que se pretendia nesta fase do projecto!

O principal objectivo a bater era demonstrar a viabilidade deste modo de transporte auto-sustentável.

Não foi usada qualquer liga metálica na construção da bicicleta, com a estrutura principal a ser fabricada num termoplástico de poliuretano.

Os engenheiros defendem que este material é suficientemente resistente para ser personalizado e suportar o condutor, desde que não pese mais de 80 quilos!

O projecto não se resume apenas ao desenvolvimento da bicicleta, podendo também ser usado para decorar o lar, com sofás ou colchões insufláveis num estilo minimalista.