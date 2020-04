Petróleo disparou 46% após Trump anunciar acordo entre Rússia e Arábia Saudita

O petróleo WTI em Nova Iorque disparou 35% e o Brent em Londres chegou a disparar 46% depois de o presidente dos Estados Unidos ter anunciado que a Arábia Saudita e a Rússia deverão cortar a produção em pelo menos 10 milhões de barris por dia, escreve o "Negócios".



O presidente norte-americano, Donald Trump, utilizou a respetiva conta Twitter para divulgar o resultado das conversas com o "amigo" Mohammed bin Salaam, o príncipe da Arábia Saudita, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, indicando que ambas as nações vão cortar a produção em cerca de 10 milhões de barris - um número que, num tweet à parte, revela que pode ascender aos 15 milhões.

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!