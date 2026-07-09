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Oxford Edition celebra 25 anos do Mini da ''era moderna''

13:10 - 09-07-2026
 
 
Oxford Edition celebra 25 anos do Mini da ''era moderna''Oxford Edition celebra 25 anos do Mini da ''era moderna''Oxford Edition celebra 25 anos do Mini da ''era moderna''Oxford Edition celebra 25 anos do Mini da ''era moderna''Oxford Edition celebra 25 anos do Mini da ''era moderna''Oxford Edition celebra 25 anos do Mini da ''era moderna''Oxford Edition celebra 25 anos do Mini da ''era moderna''Oxford Edition celebra 25 anos do Mini da ''era moderna''Oxford Edition celebra 25 anos do Mini da ''era moderna''Oxford Edition celebra 25 anos do Mini da ''era moderna''Oxford Edition celebra 25 anos do Mini da ''era moderna''Oxford Edition celebra 25 anos do Mini da ''era moderna''Oxford Edition celebra 25 anos do Mini da ''era moderna''Oxford Edition celebra 25 anos do Mini da ''era moderna''Oxford Edition celebra 25 anos do Mini da ''era moderna''Oxford Edition celebra 25 anos do Mini da ''era moderna''Oxford Edition celebra 25 anos do Mini da ''era moderna''Oxford Edition celebra 25 anos do Mini da ''era moderna''Oxford Edition celebra 25 anos do Mini da ''era moderna''
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Oxford Edition celebra 25 anos do Mini da ''era moderna''

O Mini da "era moderna" cumpre este ano as bodas de prata e nada melhor do que festeja a data num vistoso Cooper Oxford Edition com a bandeira do Reino Unido a atravessar a "chapa" de ponta a ponta.

Oxford Edition celebra 25 anos do Mini da ''era moderna''

Proposto nas versões térmicas Cooper C de 156 cv e Cooper S de 204 cv de três portas, esta série celebra também a fábrica de Oxford de onde saiu o primeiro exemplar em 1959, para depois voltar em 2001 quando a marca foi adquirida pelo grupo BMW.

Personalizado segundo a mesma filosofia estética em que assentou o recente Mini Paul Smith Edition, o hatchback é proposto em Chili Red, Indigo Sunset Blue e Blazing Blue, com os retrovisores laterais em branco a homenagearem o Mini clássico.

Jantes Slide Spoke de 18 polegadas pintadas em dois tons, com calotas centrais e tampas das válvulas exclusivas, completam o visual externo.

Espírito britânico

A vida a bordo é decorada com uma bandeira britânica em relevo no terceiro raio do volante, com os tapetes a fazerem uma referência directa à herança da marca nas competições automóveis.

E, sempre que as portas são abertas, saltam de imediato à vista as soleiras personalizadas a relembrarem os 25 anos do Mini contemporâneo.

A acompanhar o Cooper Oxford Edition está uma linha própria de produtos que inclui um saco de viagem, t-shirts unissexo, bonés, sem esquecer o característico guarda-chuva da Mini para os típicos dias chuvosos nas ilhas britânicas.

Os preços nacionais das duas versões ainda não foram avançados, nem a data em que as encomendas irão abrir, mas tudo aponta para que aconteça ainda neste Verão.

Texto: P.R.S.

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