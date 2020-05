Opel Portugal oferece assistência em viagem gratuita a todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde

A Opel Portugal está a disponibilizar gratuitamente o seu serviço de assistência em viagem a todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, no contexto da actual situação de calamidade.

"Atuando na denominada 'linha da frente' e independentemente da hora do dia, estes profissionais do SNS prestam cuidados de saúde a todos aqueles que têm sido afetados pela atual situação de pandemia pela Covid-19. Muitos dos elementos que compõem esta equipa incansável deslocam-se, diariamente, para as diferentes instalações onde exercem as suas especialidades, ao longo de turnos de maior ou menor exigência. A Opel quer, assim, contribuir para ajudá-los a manterem-se nessa necessária 'linha da frente', prestando-lhes um apoio de retaguarda para as suas deslocações e para que tenham menos uma preocupação nas suas vidas", pode ler-se no comunicado da marca alemã do Grupo PSA.

Para o efeito, e contando com uma rede de 57 oficinas autorizadas que se encontram operacionais, distribuídas por todo o país, estes espaços estão aptos a receber as viaturas dos profissionais do SNS, num serviço que inclui o transporte da viatura para o Reparador Autorizado Opel mais próximo.

"Vivemos tempos sem precedentes. Para a Opel, a segurança e a saúde dos nossos clientes e colaboradores, são de máxima prioridade", refere José Barata, Brand Manager da Opel Portugal. "Os nossos Reparadores Autorizados mantiveram-se em atividade, os nossos Concessionários já reabriram os seus stands de vendas, seguindo as normas e recomendações impostas pelas autoridades competentes e pelo Groupe PSA. As nossas equipas continuam online a disponibilizar os seus serviços e a responder às necessidades dos clientes."

Adicionalmente, está disponível a linha de contacto para os restantes clientes Opel, através do serviço de Apoio ao Cliente Opel, número 808 200 700, operacional de segunda a sexta-feira, das 9:00 às 18:00, ou em alternativa o e-mail info.opel@allianz-assistance.pt.