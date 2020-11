Opel Corsa-e vence o prestigiado "Volante de Ouro"

O novo Opel Corsa acaba de conquistar um dos galardões mais importantes da indústria automóvel alemã, o prestigiado troféu "Das Goldene Lenkrad" ("Volante de Ouro"). Coube ao Corsa-e receber a distinção, impondo-se, de modo inequívoco, frente a um lote de fortes rivais, assegurando o primeiro prémio na categoria de Citadinos.

"A Opel é elétrica", afirma o CEO da Opel, Michael Lohscheller, "e o nosso novo Opel Corsa-e é a melhor prova desse facto, demonstrando que um automóvel elétrico pode hoje ser não só dinâmico e prático, como também acessível a todos. Estamos orgulhosos da forma como o Corsa-e convenceu todos os envolvidos no processo: os nossos clientes, os leitores do ‘Auto Bild’ e do ‘Bild am Sonntag’ e ainda o júri de especialistas e de celebridades".

Com 100 kW (136 cv) e 260 Nm de binário logo desde a primeira rotação do motor, o Opel Corsa-e garante mobilidade elétrica da mais recente geração. Com uma autonomia máxima de 337 km, segundo o ciclo WLTP, a ágil proposta de cinco lugares da Opel é totalmente adequada para uma utilização diária. Recorrendo a um carregador rápido de 100 kW, a bateria de 50 kWh pode ser carregada até 80% da sua capacidade em apenas 30 minutos. O Corsa-e está pronto para todas as opções de carregamento, através de "wall box", carga rápida ou por cabo em tomadas domésticas.

Como tem sido habitual, os vencedores tiveram que ultrapassar dois grandes obstáculos no seu caminho rumo à vitória. Primeiro, os leitores da Auto Bild e do Bild am Sonntag elegeram os seus três modelos favoritos em cada categoria, levando-os até à Final. Uma vez aqui chegados, um painel de jurados – composto por jornalistas, pilotos de competição e especialistas do setor automóvel – testou cada finalista na pista da DEKRA, em Lausitzring, avaliando os automóveis sob critérios baseados no método de testes da Auto Bild. Somando um total de 3218 pontos, o novo Opel Corsa-e acabou por superar a forte concorrência entre os "pequenos utilitários", batendo por 141 pontos o Hyundai i20, o segundo classificado, e deixando o VW e-Up, o terceiro classificado, a 431 pontos.