Oh! Deram um "beijinho"! BMW X5 destrói McLaren 720S!

Imagine-se tranquilamente a gozar a condução de um BMW X5 quando, de repente, leva uma pancada do lado esquerdo que o atira, desgovernado para dentro de um stand ao lado da estrada.

Apanhado de surpresa, não consegue travar a tempo e vê à sua frente, a recebê-lo com um ar prazenteiro, um exclusivo McLaren 720S. O choque é inevitável… e milionária deverá também ser o valor da reparação!

Foi o que sucedeu na última sexta-feira a Paul Dubois, condutor do SUV alemão, que se enfeixou na loja da McLaren Scottsdale, no Arizona.

"Alguém bateu-me de lado e fez com que chocasse contra um carro de 310 mil euros, que depois atravessou a montra da loja para bater noutros carros", explicou o infortunado piloto na sua conta do Facebook.

"Felizmente, a culpa não foi minha ou estaria agora a declarar bem depressa a minha falência!". E, pelas imagens publicadas naquela rede social, quer por Paul Dubois, quer por Sean Corbett, os estragos são bem avultados.

No BMW X5 vê-se a área frontal amolgada, e a porta do lado do condutor, onde terá recebido a pancada, toda metida para dentro. Por baixo, vê-se um rasto líquido que deverá ser do óleo de motor ou do anti-congelante do SUV.

É sobre o McLaren 720S, no entanto, que incide a nossa atenção: a parte da frente está toda amachucada e a área traseira quase que desapareceu.

É que, com a força do embate, metade do super desportivo chocou contra o muro e a outra metade bateu… noutro McLaren 720S! Felizmente, a pancada resumiu-se apenas a alguns riscos.

Só de pensar que o McLaren 720S custa qualquer coisa como 300 mil euros, dá para ter uma ideia de que as seguradoras dos intervenientes no acidente vão ter muito com que entreter-se…

