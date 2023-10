OE 2024: Governo anuncia programa de incentivo ao abate de veículos

Se está a pensar trocar o seu carro com mais de 15 anos, tome a decisão só no próximo ano.

O Governo criou um programa de incentivo ao abate de veículos matriculados até 2007 que deverá ter um impacto orçamental de 129 milhões de euros.

A medida está incluída na proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), entregue esta terça-feira no Parlamento.

Os destinatários serão "todos os proprietários de veículo ligeiros de passageiros e comerciais ligeiros matriculados até 2007".

O Executivo estima que, já no próximo ano, serão "abatidos" cerca de 45 mil veículos.

"O veículo ligeiro abatido terá como incentivo um valor pecuniário a atribuir pelo Fundo Ambiental", explica o relatório que acompanha a proposta do OE2024.

A verba será atribuída contra a aquisição de um veículo novo ou usado zero emissões (até quatro anos).

No plano estão ainda incluídos a compra de um veículo novo a combustão interna com emissões reduzidas, e as bicicletas de carga.

Há ainda a opção de depósito em Cartão da Mobilidade (para aquisição de serviços de transporte público e mobilidade partilhada), indica o relatório.

