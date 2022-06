Novo Peugeot 408 já se mostra antes da estreia

A estreia mundial só acontece na próxima quarta-feira mas a marca do leão já levantou um pouco mais a ponta do véu do que será o Peugeot 408.

Mesmo sob uma forte camuflagem, é possível perceber uma berlina de carroçaria elevada mas com linhas muito dinâmicas.

Os sistemas motrizes que a irão equipar são ainda desconhecidas mas tudo indica que será realçada por uma motorização híbrida plug-in.

Eficiente e dinâmico

A busca por uma elevada excelência e o desejo de oferecer novas experiências estiveram no centro do desenvolvimento ao nível de estilo e de engenharia.

Nesta altura, o Peugeot 408 continua a ser submetido aos testes de estrada mais severos, a preparar a entrada na linha de montagem já este Outono.

Para atingir esse objectivo, foram feitas várias simulações com a ajuda de programas informáticos próprios para acelerar o desenvolvimento.

Há pouco mais de um ano, foi lançado o Plano de Validação Interna (IVP), que envolve diversos testes a cada um dos componentes e módulos do veículo.

A berlina já percorreu quase 1,1 milhões de quilómetros sob as condições atmosféricas mais adversas e sobre todos os tipos de pisos.

Passagens a vau, estradas sinuosas, pisos em cascalho, e condução sob calor e frio extremos de dia e de noite foram alguns dos ensaios executados.

E, no "laboratório", um banco de quatro colunas simula as forças mais extremas para medir a fadiga estrutural do veículo.

Também não foi ignorado a aerodinâmica da berlina, com um trabalho extremamente minucioso para otimizar a penetração do ar de todos os ângulos.

