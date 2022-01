Novo Mitsubishi ASX chega à Europa em 2023

A Mitsubishi vai reforçar a sua presença no mercado automóvel europeu com um novo crossover, de acordo com o plano estratégico Alliance 2030 revelado na semana passada.

Construído sobre a plataforma CMF-B, o Mitsubishi ASX irá partilhar os fundamentos da segunda geração do Renault Captur e do Nissan Juke.

O modelo, a ser lançado na Primavera de 2023, irá contar com versões híbridas plug-in e 100% híbridas, não tendo sido adiantado se contará com motores puramente a combustão.

"A Mitsubishi tem uma tradição rica em SUV, tendo sido o primeiro fabricante a oferecer um SUV híbrido plug-in, primeiro com o Outlander e hoje com o Eclipse Cross", destacou Frank Krol, presidente da divisão europeia da marca.

"Os SUV continuam a crescer em popularidade na Europa e, com os híbridos plug-in a tornarem-se a tendência do mercado, estamos prontos para utilizar essa herança no novo ASX".

A única imagem disponível do novo Mitsubishi ASX mostra um capô musculado e dinâmico, a marcar uma frente com um desenho bem agressivo, e um tejadilho a dar a ideia de um SUV coupé.

A grelha dupla, coberta por painéis cromados e destacada pelos faróis LED afilados, é separada pelo logótipo da insígnia japonesa.

Aguardam-se para breve imagens mais concretas do crossover, que chegará à Europa no fim do primeiro trimestre do próximo ano.

