Novo Mazda CX-60 PHEV mostra interior minimalista

À medida que se aproxima a data de apresentação do novo CX-60, a 8 de Março, a Mazda revela uma nova imagem do interior do SUV híbrido plug-in.

Será o primeiro dos dois novos modelos que a insígnia japonesa irá lançar nos próximos dois anos no mercado europeu.

A imagem pouco deixa perceber como será a vida a bordo do SUV mas a marca destaca que terá um interior de inspiração Kaichô.

Esta filosofia de design sublinha a harmonia resultante da mistura de diferentes materiais e texturas. Entre eles contam-se a madeira de plátano, o couro nappa e os detalhes cromados.

E a técnica japonesa Musubu no vinco dos têxteis que irão revestir o habitáculo, irá ser bem visível nas costuras presentes no tabliê.

"O novo interior do Mazda CX-60 traduzir-se-á numa experiência totalmente nova para condutores e passageiros", explica a marca japonesa.

Equipado com um bloco a gasolina de 2.5 litros e quatro cilindros, aliado a um motor eléctrico, o SUV oferece uma potência combinada superior a 300 cv.

Embora não adiante mais pormenores sobre a mecânica do novo modelo, assegura que irá oferecer "acelerações suaves e poderosas".

A única imagem exterior do híbrido de ligar à ficha não mostra muitos detalhes mas percebem-se faróis agressivos a fundirem-se com a grelha.

O pára-choques dianteiro, marcado por entradas de ar verticais, é em tudo idêntico ao CX-50 destinado ao mercado americano.

O CX-60 da Mazda está concebido para cinco ocupantes, com o CX-80, que será lançado mais tarde, a alargar essa capacidade para sete lugares.

