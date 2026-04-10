Novo Cupra Raval faz a ''festa'' em Lisboa com mais 11 cidades europeias

São elevadas as expectativas em redor do Cupra Raval revelado oficialmente esta quinta-feira, com o "ajuntamento" de mais de 30 mil pessoas em 12 cidades europeias para uma série de actuações musicais ao vivo.

A capital portuguesa não "escapou" a essas celebrações com um evento especial na Cupra City Garage Lisboa onde se pôde apreciar as linhas do novo "eléctrico" urbano.

"É um passo decisivo para o grupo Volkswagen e um marco para a Cupra", assumiu Oliver Blume, director executivo do conglomerado automóvel alemão.

"Com o Cupra Raval, demonstramos o que pode ser uma mobilidade eléctrica acessível, emocionante e europeia" por menos de 27 mil euros, "sem comprometer a tecnologia, a segurança ou o design.

Projectado, desenvolvido e produzido na fábrica de Martorell em Barcelona sobre a plataforma MEB+ do grupo Volkswagen, o Cupra Raval assume um estilo arrojado e um carácter inovador sem fazer quaisquer concessões.

Com autonomias de 320 a 450 quilómetros, segundo as versões em causa, combina o desempenho próprio dum hatchback desportivo com o espaço, a tecnologia e a versatilidade dum rival premium.

As encomendas nacionais ainda não abriram mas já foi avançado que a entrada na gama far-se-á ligeiramente abaixo dos 27 mil euros.

Texto: P.R.S.

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