Nova semana, novos mínimos nos combustíveis. Preços vão cair 2 cêntimos

Estas quedas em Portugal surgem numa altura em que o país vive em estado de emergência, com a procura a cair para mínimos, uma vez que a maioria da população está a trabalhar a partir de casa, existe menos movimento nas ruas e, consequentemente, o uso de veículos é mais escasso.









Os preços dos combustíveis poderão ficar mais baratos a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de Abril, em Portugal, numa altura em que os preços internacionais da gasolina e do gasóleo estão a sofrer o impacto do coronavírus.Segundo os cálculos do "Negócios", há margem para uma queda de 2,1 cêntimos no preço da gasolina simples para os 1,239 euros por litro, o que representa um mínimo desde que há registo pelo Negócios, em Janeiro de 2013. A acontecer será a sexta semana consecutiva em que o preço da gasolina desvaloriza.No caso do gasóleo simples 95, os preços deverão sofrer uma queda pela décima segunda semana seguida. A partir da próxima segunda-feira, o preço deverá cair 1,6 cêntimos por litro para os 1,210 euros - um mínimo desde Agosto de 2017.