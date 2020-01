Noruega já não é o maior mercado de carros eléctricos da Europa

A Noruega era, desde 2010, a campeã europeia na venda de automóveis elétricos. Apesar de contar com uma população de apenas 5,3 milhões, o país nórdico foi consecutivamente o mercado com maior volume de vendas de veículos totalmente elétricos. No ano passado, contudo, a Alemanha e a Holanda ultrapassaram os escandinavos.

No mercado alemão, o maior da Europa e quinto maior do mundo, as vendas de automóveis ligeiros de passageiros elétricos ascenderam a 63.281, segundo dados oficiais provisórios. E, pela primeira vez, o mercado germânico registou vendas anuais superiores a 100 mil veículos eletrificados, uma vez que as vendas de híbridos Plug-in atingiram as 45.348 unidades. O crescimento nas vendas foi impulsionado pelo aumento em 50% do incentivo fiscal, para um valor máximo de seis mil euros.

É necessário ter em conta, no entanto, que a população alemã é de quase 83 milhões de pessoas, quase 16 vezes mais do que a da Noruega.

A Holanda também ultrapassou o país escandinavo, tendo somado 61.861 carros elétricos vendidos. A forte subida nas vendas deste segmento decorreu, em grande parte, da redução gradual dos benefícios fiscais à compra destes veículos, que se começa a sentir já este ano.

