Nissan WebStore: comprar um automóvel com apenas 7 cliques

A Nissan acaba de inaugurar a sua opção de vendas online, a Nissan WebStore , e promete apenas 7 cliques e um máximo de 10 minutos para comprar o seu novo automóvel, numa decisão claramente adaptada aos desafios recentes colocados pela COVID-19 ao sector automóvel."O cliente está sempre no centro de tudo aquilo que fazemos e ainda mais agora, neste momento difícil que estamos a atravessar devido à pandemia da COVID-19", explicou Antonio Melica, Diretor-geral da Nissan em Portugal, referindo-se a este processo inovador da Nissan. "Ao acrescentarmos esta opção de vendas online sublinhamos o nosso compromisso em matéria de inovação e tecnologia na indústria automóvel e reforçamos a nossa Promessa ao Cliente Nissan, garantindo que ele nunca conduzirá sozinho. Estamos confiantes de que esta proposta da marca vai encaixar na perfeição nas expectativas e necessidades dos nossos clientes".A Nissan Portugal implementou esta nova abordagem de vendas trabalhando em estreita colaboração com a sua rede de concessionários. Esta colaboração permitiu que a empresa, ao longo das últimas semanas, desenvolvesse a ferramenta online e testasse o procedimento de vendas electrónicas da Nissan WebStore com os seus concessionários.Em apenas 7 cliques o cliente selecciona o Nissan que pretende, escolhe o concessionário Nissan onde pretende comprá-lo, especifica o plano de financiamento preferencial e recebe o seu automóvel em casa com medidas de segurança completas.Após este processo, o cliente recebe imediatamente por e-mail uma confirmação da reserva do modelo. Em seguida, recebe uma chamada telefónica de um consultor de vendas do concessionário Nissan selecionado que irá acompanhá-lo ao longo da segunda parte do processo, que consiste no contrato de venda do modelo e respectivos documentos de financiamento caso o cliente tenha optado por esta solução. Depois, só falta fazer a entrega em casa do cliente, entrega essa que será agendada com o consultor de vendas com base no processo de registo e na logística de entrega final.O processo de entrega segue protocolos rigorosos de higienização e desinfecção, sendo que o automóvel é transportado em reboque até ao destino. A entrega personalizada fica a cargo do consultor de vendas do concessionário, que se descolará no seu próprio veículo até ao ponto de entrega especificado pelo cliente para configurar (equipado com EPI, máscara e luvas) os detalhes do modelo adquirido e entregar os documentos e a chave do automóvel.A venda online significa que o cliente consegue uma entrega imediata e evita deslocações, contacto social e tempos de espera. Também simplifica o processo de compra, desde a escolha do automóvel à entrega em casa no espaço de uma semana.