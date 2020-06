Nissan triplica o valor do incentivo para os e-NV200 e LEAF com bateria de 40kWh

A Nissan continua a afirmar o seu compromisso de levar a um cada vez maior número de utilizadores os benefícios dos automóveis de propulsão elétrica e, como tal, a Nissan Portugal acaba de lançar uma nova campanha de incentivo à mobilidade sustentável, triplicando o incentivo do estado para a compra dos seus modelos LEAF com bateria de 40kWh e e-NV200, o que representa um valor total de 9.000 euros.





"Se houve algo que o período de confinamento nos ensinou, foi que a natureza é resiliente e tem capacidade de regeneração se lhe dermos essa oportunidade. O período pós-pandemia é uma oportunidade única de carregar no acelerador da mudança para uma mobilidade mais sustentável e inteligente", afirmou Antonio Melica, Diretor-geral da Nissan em Portugal.





Para reforçar ainda mais este seu compromisso com uma mobilidade mais inteligente e integrada, a Nissan inclui no equipamento de série dos seus modelos Nissan LEAF, quer com bateria de 40kWh, como de 62kWh, uma wallbox com preços de instalação convencionados ao abrigo do seu Programa Instala Fácil.

Recorde-se que a Nissan desenvolveu recentemente várias soluções para uma maior comodidade dos seus clientes, com especial destaque para a Nissan WebStore, onde é possível escolher, financiar e finalizar a compra em apenas 7 cliques. O concessionário selecionado pelo cliente fará o acompanhamento do processo e entregará o automóvel em casa do cliente, cumprindo todas as regras de segurança.