Nissan traz emoções da Fórmula E a Lisboa

A Nissan vai trazer a Lisboa um dos e-4ORCE 04 com que corre no Mundial de Fórmula E.

A surpresa está marcada para o Salão Automóvel do Híbrido e do Eléctrico, que irá decorrer na FIL entre 12 e 14 de Maio.

O monolugar é a peça central do espaço da marca japonesa, onde também estarão em destaque os electrificados Juke Hybrid, Qashqai e-Power e X-Trail e-Power, assim como o 100% eléctrico Ariya.

"A Nissan está a avançar rapidamente para um futuro electrificado" explica José Botas, director geral da subsidiária portuguesa.

"Estabelecemos uma direcção clara através da nossa visão de médio prazo Ambition 2030, no âmbito da qual vamos investir 16 mil milhões de euros para lançar 27 novos modelos electrificados, dos quais 19 serão 100% eléctricos".

O desenvolvimento de tecnologias de ponta está exemplificado nas baterias de estado sólido, "que iremos comercializar em 2028", acompanhado da reformulação das fábricas para serem neutras em carbono até 2050".

Os monolugares da actual Gen3 da Fórmula E são "eléctricos" mais leves, potentes e tecnicamente mais avançados a nível planetário, como é exemplo o e-4ORCE 04.

Razão mais do que suficiente para recriar o ambiente electrizante em redor das corridas no stand Nissan Fórmula E Lab do Salão Automóvel do Híbrido e do Eléctrico na capital portuguesa.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?