Nissan LEAF voltou a ser o eléctrico mais vendido em Portugal

O Nissan LEAF voltou a conquistar em 2019 o título de automóvel eléctrico mais vendido em Portugal, com 1.639 unidades entregues. Esta é a nona vez nos seus 10 anos de vendas que o LEAF conquista este título, sendo que no nosso país um em cada três automóveis eléctricos é um Nissan.

Com estes resultados o LEAF reforça a sua condição de automóvel mais vendido de sempre no nosso país, com mais de 4.300 unidades vendidas.

Recorde-se que em 2019 o mercado nacional de automóveis eléctricos registou um contraciclo, já que apesar dos muitos concorrentes novos, o aumento de vendas ficou-se pelos 75%, depois de em 2017 se ter registado um crescimento de 117% e em 2018 de 140%.